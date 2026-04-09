Индексация пенсий не компенсирует рост цен на лекарства в России

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Индексация социальных пенсий на 6,8% не покрывает реального роста цен на лекарства, подорожавших на 12–20%. По мнению аналитиков, точечные меры без системной перестройки социальной поддержки оставляют доходы наиболее уязвимых категорий граждан на грани выживания.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России выросли на 6,8%. Средний размер такой пенсии теперь составляет 16,5 тысячи рублей. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru. По его словам, годовая инфляция в марте 2026 года ускорилась до примерно 6 процентов. Однако рост цен на отдельные категории значительно опережает этот показатель.

Бензин вырос в цене на 12%, а услуги подорожали на 14%. Стоимость лекарств увеличивается на 12–20%, что становится тяжелым бременем для пожилых и инвалидов. Эксперт отметил, что формально процент индексации примерно совпадает с официальной инфляцией. Однако люди с низкими доходами тратят большую часть бюджета на товары, которые растут в цене быстрее среднего.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году вырос с 15,2 до 16,2 тысячи рублей. Средняя социальная пенсия лишь немного выше этого минимума. Это значит, что большая часть получателей находится у нижней границы выживания.

Эксперт подчеркнул, что точечная индексация сама по себе не решает структурных проблем. По его мнению, одних ежегодных индексаций недостаточно, нужна комплексная перестройка системы социальной поддержки. 

Деньги

Россияне меньше всего доверяют НПФ и страховщикам при формировании пенсии

Больше двух третей россиян считают, что ответственность за их будущую пенсию должно нести государство, при этом уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям остается самым низким. Главным барьером для личных накоплений эксперты называют нестабильность правил и слабую прозрачность пенсионной системы.Свыше двух третей граждан России уверены, что ответственность за их будущую пенсию должно нести государство. При этом 32% опрошенных признали, что у них нет свободных средств для самостоятельных накоплений.Главным барьером для формирования личных пенсионных накоплений остается недоверие к финансовой системе. Самые низкие показатели доверия зафиксированы у негосударственных пенсионных фондов с индексом -18 пунктов и у страховых компаний с индексом -12,2 пункта. Государственные структуры и корпоративные программы работодателей вызывают больше доверия. Об этом пишут «Известия».Директор по стратегии ИК «Финам»...
Новости

В центре Петербурга открылась детская игровая «Вселенная Чудес»

В феврале 2026 года в самом сердце Санкт-Петербурга, у арки Генерального штаба на Большой Морской, 5, начало работу новое игровое пространство для детей — «Вселенная Чудес» от компании «Смайл Парк».Площадь зоны превышает 400 квадратных метров, а главной особенностью стала семиметровая многоуровневая конструкция с тоннелями, горками и сухим бассейном с шариками, дополненным интерактивным экраном, где нужно поражать монстриков меткими бросками.Во «Вселенной Чудес» установлены батуты с дополненной реальностью: прыгая, ребёнок управляет персонажем на большом экране, совмещая физическую активность с цифровым приключением. Для любителей активностей также предусмотрены классические батуты и полосы препятствий. Отдельно работают лего-комната с большим набором деталей для конструирования, а для самых маленьких — игровая кухня и магазин, воссоздающие мир взрослых в миниатюре.Все конструкции выполнены из безопасных материалов, зоны оснащены...
Интересное

Россияне меньше всего доверяют НПФ и страховщикам при формировании пенсии

