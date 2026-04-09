Индексация пенсий не компенсирует рост цен на лекарства в России

Индексация социальных пенсий на 6,8% не покрывает реального роста цен на лекарства, подорожавших на 12–20%. По мнению аналитиков, точечные меры без системной перестройки социальной поддержки оставляют доходы наиболее уязвимых категорий граждан на грани выживания.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России выросли на 6,8%. Средний размер такой пенсии теперь составляет 16,5 тысячи рублей. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru. По его словам, годовая инфляция в марте 2026 года ускорилась до примерно 6 процентов. Однако рост цен на отдельные категории значительно опережает этот показатель.

Бензин вырос в цене на 12%, а услуги подорожали на 14%. Стоимость лекарств увеличивается на 12–20%, что становится тяжелым бременем для пожилых и инвалидов. Эксперт отметил, что формально процент индексации примерно совпадает с официальной инфляцией. Однако люди с низкими доходами тратят большую часть бюджета на товары, которые растут в цене быстрее среднего.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году вырос с 15,2 до 16,2 тысячи рублей. Средняя социальная пенсия лишь немного выше этого минимума. Это значит, что большая часть получателей находится у нижней границы выживания.

Эксперт подчеркнул, что точечная индексация сама по себе не решает структурных проблем. По его мнению, одних ежегодных индексаций недостаточно, нужна комплексная перестройка системы социальной поддержки.