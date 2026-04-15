Катя Гордон опубликовала запись разговора с Артемом Чекалиным до приговора

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Lerchek Channel

Юрист Катя Гордон опубликовала аудиозапись разговора с Артемом Чекалиным, сделанную до вынесения ему приговора. В ней фигурант просит адвоката стать его общественным защитником в случае заключения.

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к семи годам колонии за вывод 250 миллионов долларов за границу через подложные документы. В социальных сетях Катя Гордон разместила запись их разговора.

Чекалин попросил ее стать общественным защитником в случае заключения и обнародовать документы, доказывающие его невиновность. В их числе оказались ответы из Банка России и ФНС. Женщина согласилась и пообещала написать обращение к президенту.

Российская телеведущая Виктория Боня также выступила в защиту Чекалина, назвав приговор показательной поркой. Она напомнила, что у него есть дети, а бывшая жена смертельно больна.

В комментариях пользователи выражают надежду на пересмотр дела и оправдание, а также желают ему скорейшего освобождения и возвращения к детям.

Читайте также

Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что абсолютно счастлива одна. После трех браков певица не хочет больше связывать себя узами замужества и подчеркнула, что принадлежит только себе.Отношение к бракуЛариса Долина на красной дорожке гала-концерта премии BraVo в Большом театре заявила, что трех предыдущих браков ей оказалось достаточно. По словам артистки, она свободна и не желает больше замужества. Певица отметила, что не имеет права давать советы на этот счет, поскольку каждый человек должен сам понимать, что ему нужно.В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Долина подчеркнула, что ей не надо никому готовить еду, никого слушать и не нужно торопиться домой, ожидая претензий от мужа. Она чувствует себя хорошо одна, но уточнила, что не совсем одна, так как с ней живут дочь и...
Читать далее
Новости

В центре Петербурга открылась детская игровая «Вселенная Чудес»

В феврале 2026 года в самом сердце Санкт-Петербурга, у арки Генерального штаба на Большой Морской, 5, начало работу новое игровое пространство для детей — «Вселенная Чудес» от компании «Смайл Парк».Площадь зоны превышает 400 квадратных метров, а главной особенностью стала семиметровая многоуровневая конструкция с тоннелями, горками и сухим бассейном с шариками, дополненным интерактивным экраном, где нужно поражать монстриков меткими бросками.Во «Вселенной Чудес» установлены батуты с дополненной реальностью: прыгая, ребёнок управляет персонажем на большом экране, совмещая физическую активность с цифровым приключением. Для любителей активностей также предусмотрены классические батуты и полосы препятствий. Отдельно работают лего-комната с большим набором деталей для конструирования, а для самых маленьких — игровая кухня и магазин, воссоздающие мир взрослых в миниатюре.Все конструкции выполнены из безопасных материалов, зоны оснащены...
Читать далее

Новости дня

Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Общество

Камень под памятник Лихачеву заложили в Петроградском районе Петербурга

Общество

Компании в России могут получить штраф в 2 млн рублей за нелегальный майнинг

Общество

Новое место выхода из станции «Театральной» определят до октября 2027 года

Транспорт

В Петербурге официально открыли сезон навигации для маломерных судов

Общество

Фигуристка Татьяна Навка показала фото с Песковым в честь дня своего рождения

Общество

Россиянам рассказали о способах избежать обострения аллергии весной

Общество

Сотрудники прокуратуры получили жалобу на певицу Ларису Долину

Транспорт

В Петербурге изменили трассы четырех маршрутов общественного транспорта

Общество

Мигрантам с любой судимостью могут отказать в гражданстве и ВНЖ

Общество

В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Общество

Пугачева накопила 100 тысяч рублей долга за квартиру рядом с Кремлем

Общество

В среду на территории Петербурга открылись точки продаж корюшки

Общество

Эксперты назвали поведение Меган и Гарри в Австралии фальшивым

Общество

Депутаты Петербурга хотят разрешить управлять электросамокатами с 16 лет

Общество

Авиакомпания выплатила почти 100 тысяч рублей за гибель кошки в самолете

Общество

Россиянам назвали главные ошибки при выборе мотошколы

Транспорт

Метро и трамваи Петербурга получат беспилотные технологии

Общество

Пенсионеры в России могут получить единую социальную карту

Общество

Синоптик Александр Колесов предупредил о приходе дождей в Петербург

Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ

Новости

Авито: за полгода петербуржцы увеличили спрос на немецкие авто с пробегом на 65%

Наука

Астрономы смогли заглянуть в молодую галактику с помощью «Креста Эйнштейна»

Наука

Миссия «Артемида-2» стала первой ступенью возвращения человека на Луну

Транспорт

В Петербурге открыли блокадную подстанцию № 4 после реставрации

Общество

Суд встал на сторону ректора СПбГУП в споре с изданием

Новости

Авито и НАДДиПС: каждая третья сделка на рынке спецтехники проходит онлайн

Общество

Новая хозяйка отказалась жить в особняке Меладзе

