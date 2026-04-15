Катя Гордон опубликовала запись разговора с Артемом Чекалиным до приговора

Юрист Катя Гордон опубликовала аудиозапись разговора с Артемом Чекалиным, сделанную до вынесения ему приговора. В ней фигурант просит адвоката стать его общественным защитником в случае заключения.

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к семи годам колонии за вывод 250 миллионов долларов за границу через подложные документы. В социальных сетях Катя Гордон разместила запись их разговора.

Чекалин попросил ее стать общественным защитником в случае заключения и обнародовать документы, доказывающие его невиновность. В их числе оказались ответы из Банка России и ФНС. Женщина согласилась и пообещала написать обращение к президенту.

Российская телеведущая Виктория Боня также выступила в защиту Чекалина, назвав приговор показательной поркой. Она напомнила, что у него есть дети, а бывшая жена смертельно больна.

В комментариях пользователи выражают надежду на пересмотр дела и оправдание, а также желают ему скорейшего освобождения и возвращения к детям.