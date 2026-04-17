Эксперты назвали оптимальную мощность для безопасных обгонов на трассе

Российским автолюбителям напомнили, что недостаток мощности двигателя может стать причиной опасных ситуаций на трассе. Особенно это касается обгонов, для которых критически важно ускорение с 60 до 100 километров в час.

Водителям рассказали, что недостаток мощности двигателя напрямую влияет на безопасность в реальных дорожных условиях. Эксперты советуют не ориентироваться только на паспортный разгон с места до 100 километров в час, а смотреть на ускорение с 60 до 100 километров в час. Именно в этом диапазоне происходят обгоны и критические маневры. Оптимальное время разгона в этом диапазоне составляет от 5,5 до 8 секунд.

Для легковых авто среднего класса оптимальны 100–130 лошадиных сил. Для тяжелых машин или езды с прицепом нужен мотор мощнее. В городе хватит и менее сильного двигателя, но на трассе при обгонах запас мощности критически важен, сообщает 110km.ru.

Эксперты рекомендуют изучать независимые тесты, учитывать полную загрузку и особенности маршрута. Слишком слабый мотор может поставить под угрозу безопасность при попытке обгона на короткой полосе или выезде на скоростную трассу.