В мае отдельные категории пенсионеров получат прибавку к выплатам

Массовой индексации пенсий в мае 2026 года не предусмотрено, но отдельные категории россиян получат перерасчет выплат.

Председатель президиума «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский в разговоре с 360.ru сообщил, кому положена прибавка и от чего зависит ее размер. По словам эксперта, ветеранам Великой отечественной выплатят около десяти тысяч рублей.

Ко Дню Победы выплаты получат участники боевых операций в тылу врага, а также ветераны, ставшие инвалидами из-за ранений или болезней на фронте, добавил Рязанский.

Напомним, что с 1 апреля социальные пенсии выросли в среднем на тысячу рублей. Их получают инвалиды с детства, дети-инвалиды, люди, потерявшие кормильца, а также те, кто не смог заработать страховую пенсию. Размер выплат составляет от 16,5 до 25 тысяч рублей.

Отдельная прибавка предусмотрена для пенсионеров, имеющих отношение к гражданской авиации и угольной промышленности. Эти доплаты зависят от стажа работы во вредных условиях и дополнительных взносов работодателей.