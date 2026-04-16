Депутаты Госдумы предложили привезти Вечный огонь из Латвии в Россию

В Государственной думе выступили с инициативой выкупить Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилсе, который местные власти намерены демонтировать. По мнению парламентариев, это необходимо для сохранения памяти о павших советских воинах.

В беседе с NEWS.ru депутат Андрей Колесник заявил, что необходимо обсудить с латышской стороной возможность выкупа Вечного огня, который хотят демонтировать в Даугавпилсе. По его словам, дело не в деньгах, и народ может собрать нужную сумму.

Колесник подчеркнул, что в любом случае нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым живут нынешние поколения. Он согласился с вариантом выкупа, который является святым для каждого россиянина и советского человека.

Напомним, что тушение Вечного огня в России считается осквернением символов воинской славы или вандализмом. За подобное нарушение грозит уголовная ответственность, а именно штраф до 3–5 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3–5 лет.