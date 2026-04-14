УФАС Петербурга может оштрафовать «Совкомбанк» за рассылку рекламы без согласия

Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Совкомбанка». Заявитель не является клиентом банка и разрешения на рассылку не давал.

По предварительным данным, на электронную почту гражданина поступило рекламное сообщение от «Совкомбанка». Однако заявитель не является клиентом банка и согласия на получение рекламы не давал, поэтому обратился с жалобой в УФАС.

Представители банка пояснили, что направили коммерческое предложение в адрес индивидуально определенного хозяйствующего субъекта, а письмо отправлено по поручению третьего лица.

Антимонопольщики установили, что направленная информация является обычной рассылкой и носит рекламный характер. Согласие на получение рекламы у банка отсутствовало, а доказательства направления сообщения по поручению третьего лица не представлены. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоге ведомство признало рекламу ненадлежащей, а в действиях «Совкомбанка» усмотрело нарушение Закона о рекламе. Банку грозит штраф.

Напомним, что в 2021 году сотрудники ФАС России признали ненадлежащей рекламу кредитной карты «Халва» от «Совкомбанка» на телеканале «Россия 1».