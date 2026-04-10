Соцфонд начнет прием заявлений на семейную выплату для родителей с детьми

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и больше детьми.

Кто имеет право на семейную выплату

Выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с двумя и несколькими детьми. Кроме того, дети должны быть гражданами России. Их возраст не должен превышать 18 лет, а для учащихся очно планка поднимается до 23 лет. Оба родителя обязаны иметь официальный доход и платить налог. Среднедушевой доход семьи не должен быть выше полуторакратного прожиточного минимума в регионе за год, предшествующий обращению. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране. Лица без родительский прав, а также имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на выплату. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, также исключены из числа получателей.

Размер выплаты и порядок расчета

Выплата не является фиксированной суммой, а представляет собой компенсацию части уплаченного НДФЛ. Размер рассчитывается как разница между налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6% с годового дохода. Чем выше официальная зарплата родителя, тем больше сумма возврата. Выплату назначают каждому родителю — плательщику НДФЛ отдельно.

Доход считается за прошлый календарный год. Сначала гражданин работает и платит налог, а в следующем году с 1 июня по 1 октября может подать заявление на возврат средств. Получение семейной выплаты не лишает права на другие пособия и меры социальной поддержки.

Условия для получения выплаты

Для получения семейной выплаты родители должны иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и уплатить с него НДФЛ. Также необходимо отсутствие задолженности по алиментам.

Выплата действует с начала 2026 года. Это адресная поддержка, которую дают не всем, а только семьям с доходом не выше установленного порога. Если доход неофициальный или нет официальной работы, право на выплату не возникает.

Таким образом, государство возвращает часть налогов семьям с детьми, стимулируя официальное трудоустройство и легальные доходы.