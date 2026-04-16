Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Лириды

Астрономы назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Лириды. Пик активности придется на предрассветные часы 22 апреля. Луна зайдет после полуночи, оставив темное небо для наблюдения до 18 метеоров в час.

Когда и как наблюдать Лириды

Лучшим временем для наблюдения за метеорным потоком Лириды являются предрассветные часы. В это время радиант метеорного потока находится в самой высокой точке на небе. Радиант расположен в созвездии Лиры к северо-востоку от одной из самых ярких звезд в это время года.

Астрономы рекомендуют не смотреть прямо на радиант, чтобы не пропустить метеоры с самыми длинными хвостами. Специального оборудования не требуется. Нужно найти темное место вдали от городских огней, откинуться назад и дать глазам около 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

В этом году луна не помешает зрелищу, так как зайдет после полуночи. Зенитальная почасовая ставка составляет 18 метеоров. Данное количество, которое один наблюдатель увидит за час пиковой активности при чистом темном небе и радианте в зените.

По словам исследователей, обычно в час можно увидеть от 15 до 20 метеоров, но иногда поток усиливается до сотни в час. Такое явление называют вспышкой, однако точно предсказать ее сложно. По словам экспертов, Лириды имеют среднюю яркость и заметно уступают августовским Персеидам, которые оставляют более яркие следы. Метеоры Лирид падают быстро, хотя и не так стремительно, как ноябрьские Леониды.

Происхождение и история потока Лириды

Метеорный поток Лириды связан с кометой Тэтчер (C/1861 G1). Данное небесное является долгопериодической кометой, которая совершает оборот вокруг Солнца каждые 415,5 лет. Последнее минимальное сближение с Солнцем произошло в 1861 году.

Метеоры Лириды являются небольшими фрагментами этой кометы. Земля пересекает след из обломков, оставленных кометой, поэтому метеорные потоки происходят примерно в одно и то же время каждый год. Лириды стали одним из старейших зарегистрированных метеорных потоков. Наблюдения за ним ведутся с 687 года до нашей эры.

В 1136 году в корейские ученые отмечали, что многие звезды прилетели с северо-востока. В 1803 году жители Ричмонда из штата Вирджиния вышли на улицу после срабатывания пожарной сигнализации и увидели метеоры, напоминавшие ракеты. Аналогичные наблюдения были зафиксированы в 1922 году в Греции, в 1945 году в Японии и в 1982 году в США.