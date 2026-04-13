Пассажиры девяти рейсов не могут улететь по расписанию из Пулково

Утром 13 апреля в аэропорту Пулково были задержаны девять рейсов, еще три оказались отменены.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, задержаны оказались девять рейсов. Среди них самолет авиакомпании «Победы» под номером DP 529. Борт должен был вылететь в Калининград в 8:40, однако отправление было перенесено на 11:30. Рейс Smartavia 5N 505 в Калининград сдвинут с 8:40 на 12:40.

Самолет 5N 509 в Нижний Новгород, запланированный на 9:00, задержан до 13:00. Отправление рейса Uzbekistan Airways HY 9714 в Карши оказалось перенесено 9:20 на 23:00. Также в этот день вылет самолета «Уральских авиалиний» U6 391 в Калининград перенесен с 10:10 на 12:00.

Совместный рейс «России» и «Аэрофлота» FV 6105/SU 6105 в Нижний Новгород задержан с 10:35 на 12:35. Рейс Nordwind Airlines N4 283 в Калининград сдвинули с 10:40 на 11:40. Отправление еще одного борта под номером FV 6321 в Калининград перенесено на 13:05.

Также отменили вылет трех рейсов. В их число вошел борт SU 6323 в Калининград на 8:35. Рейс «Уральских авиалиний» U6 2733 в Ош на 17:30 и самолет «Победы» DP 589 в Калининград на 17:50.



Напомним, что утром 13 апреля в Ленинградской области объявили об опасности беспилотников. Жителей региона также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.