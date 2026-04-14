Ученые раскрыли тайны брачных полетов муравьев с помощью стрижей из аэропорта

Ученые из Испании использовали стрижей для изучения брачных полетов муравьев. Анализ останков насекомых в ротовых полостях 72 птиц позволил выявить 16 видов и установить сезонные и суточные пики их размножения.

Метод сбора данных

Исследователи из Университета Барселоны и других научных центров Испании применили нестандартный подход к мониторингу муравьев. Они изучили содержимое ротовых полостей и глоток 72 обыкновенных и альпийских стрижей.

Ученые собрали тела птиц после столкновений с самолетами в аэропорту Хосепа Таррадельяса Барселона-Эль-Прат в 2015, 2018 и 2020 годах. Особи были изъяты в течение часа после удара с бортом. У 31 стрижа были обнаружены останки крылатых муравьев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific reports.

В одном случае птица проглотила особей восьми разных видов одновременно. Такой метод позволил получить данные о фенологии брачных полетов. Ключевом репродуктивном событии в жизни муравьев, которое ранее было слабо изучено в средиземноморских экосистемах.

Брачные полеты

Среди 16 идентифицированных видов доминировали Tapinoma madeirense, комплекс Tapinoma nigerrimum и Tetramorium forte. Эти виды характерны для нарушенных местообитаний Средиземноморья. Большинство брачных полетов происходило в мае и июне. Суточная активность имела два пика: утром (около 9–10 часов) и вечером (около 20 часов). Это соответствует стратегии уклонения дневной жары.

Особи Tetramorium forte демонстрировали бимодальное распределение с дополнительным пиком в шесть часов утра. Полученные данные совпали с наблюдениями гражданских ученых из баз LaMarabunta и AntFlights, что подтвердило надежность метода. Однако стрижи не фиксировали полеты в середине дня, когда птицы снижают активность из-за теплового стресса.

Различия между полами и видами

Рядом с комплексом Tapinoma nigerrimum самцы встречались в пробах чаще самок. Насекомых регистрировали с конца марта по конец июня, тогда как самки появлялись только с конца мая. У Tapinoma madeirense и Tetramorium forte соотношение полов было равномерным. Авторы связывают это с разными репродуктивными стратегиями.

У двух других видов самки активно расселяются по воздуху. Авторы исследования отмечают, что хищные насекомоядные могут служить эффективными биоиндикаторами для мониторинга временной динамики размножения насекомых в труднодоступных ландшафтах, таких как аэропорты.