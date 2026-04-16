В Петербурге на майские праздники ждут до миллиона туристов

Санкт-Петербург ожидает до миллиона туристов на майские праздники. Северная столица остается одним из самых популярных направлений для поездок в этот период.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга, в 2026 году Петербург ожидает до миллиона туристов на майские праздники. К новому туристическому сезону в Петропавловской крепости открыли новый информационный центр для туристов.

В этом году предлагают сделать упор на экологический туризм. Также в Северной столице придумали новую традицию — открывать высокий туристический сезон ночной прогулкой по воде под разводными мостами с 14 на 15 апреля.

Напомним, что ранее прогулочным теплоходам в Петербурге разрешили проходить в разведенные пролеты мостов по специальному разрешению. Речь идет об одно- и двухпалубных судах.