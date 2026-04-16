В промзоне «Ржевка» открыли движение по новому участку улицы Коммуны

В Санкт-Петербурге запустили движение по новому отрезку улицы Коммуны в промзоне «Ржевка». Дорога разгрузит микрорайон и улучшит транспортную доступность для промышленных предприятий.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что на сегодняшний день в производственной зоне «Ржевка» открыто движение по новому участку улицы Коммуны. Во время строительства рабочие проложили магистральные сети водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения, связи, а также переустроили существующие коммуникации.

Новая четырехполосная дорога позволит разгрузить микрорайон Ржевка – Пороховые и улучшит транспортную доступность для действующих и будущих промышленных предприятий. В перспективе здесь запустят городской транспорт, чтобы людям было удобнее добираться до рабочих мест, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

Вице-губернатор напомним, что развитие промышленных зон является одним из ключевых направлений программы «10 приоритетов развития Петербурга». По его словам, «Ржевка» становится точкой притяжения для инвесторов. Новые производства создадут дополнительные рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений.