Авито Работа и Комитет по труду и занятости населения заключили соглашение

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Авито Работа заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие гражданам в трудоустройстве и планировании карьеры, а работодателям — в подборе необходимых сотрудников. Партнерство также предполагает реализацию дополнительных инициатив, связанных с развитием рынка труда и сферы занятости в Санкт-Петербурге.

Партнерство Авито Работы и Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга направлено на развитие устойчивой системы взаимодействия в сфере занятости в городе. Как сообщили в пресс-службе Авито,стороны объединят усилия, чтобы расширить возможности для трудоустройства и карьерного планирования жителей, поддержать работодателей в подборе сотрудников и совместно реализовывать инициативы, отвечающие актуальным задачам рынка труда Санкт-Петербурга.

Партнерство объединит возможности городской системы занятости и цифровые инструменты Авито Работы для решения практических задач рынка труда. Для соискателей это дополнительная возможность лучше ориентироваться в карьерных сценариях и получать доступ к актуальной информации о рынке труда, а для работодателей — еще один канал взаимодействия в вопросах подбора персонала и участия в профильных инициативах в сфере занятости.

«Соглашение с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга — это возможность объединить экспертизу городской системы занятости и цифровые инструменты Авито Работы для решения практических задач рынка труда. Мы рассчитываем, что такое сотрудничество поможет соискателям лучше ориентироваться в карьерных возможностях, а работодателям — эффективнее выстраивать подбор персонала. Отдельно важно, что в рамках партнерства стороны смогут совместно работать над информированием жителей о ситуации на рынке труда, формах занятости и возможностях профессионального развития», — комментирует Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.

«Петербургский рынок труда характеризуется высокой динамикой процессов, где оперативность взаимодействия соискателя и работодателя выступает одним из ключевых факторов эффективности. Подписание бессрочного соглашения с Авито Работой направлено на интеграцию информационных ресурсов и экспертного потенциала сторон. Реализация документа позволит повысить качество аналитического прогнозирования кадровых потребностей города и обеспечить доступ граждан к верифицированным сведениям о вакансиях в рамках единого цифрового контура государственной службы занятости», — рассказал Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Для закрытия дефицита кадров работодатели снижают пороги входа в профессию, так, в Петербурге 68% вакансий на платформе имеют отметку, что они подходят в том числе для кандидатов без опыта. В 15% предложений компании отмечают возможность обучения. 13% вакансий подходят в том числе для студентов, 16% — для пенсионеров.

В рамках соглашения стороны также смогут проводить совместные совещания и формировать рабочие группы для проработки конкретных направлений взаимодействия. Документ носит социально ориентированный и некоммерческий характер, не предусматривает финансовых обязательств сторон и вступает в силу с момента подписания.