В России утвердили новые правила для выдачи больничных

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных листов. Теперь родители в отпуске по уходу за ребенком сохранят право на пособие при работе у другого работодателя.

Новое правило дает больше свободы для совмещения декрета с подработкой в других организациях без риска потери страхового обеспечения. Также получать листок нетрудоспособности смогут самозанятые граждане.

Кроме того, с 1 июля в России изменится порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд сможет рассчитывать пособия без обращения к работодателю, если в его распоряжении уже есть вся необходимая информация. 

Напомним, что максимальная длительность одного больничного листа составляет 15 дней. При обращении к фельдшеру или стоматологу срок сокращается до десяти дней. После 15-го дня болезни созывают врачебную комиссию. Она может продлить нетрудоспособность до десяти месяцев, а в случае туберкулеза до 12 месяцев. При этом посещать врача нужно будет каждые 15 дней.

