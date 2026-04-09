Участники форума в Петербурге обсудят будущее рынка труда России

В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный X Международный форум труда. Участники мероприятия обсудят будущее рынка труда России, вопросы развития человеческого потенциала и укрепления экономики.

На территории Северной столицы проходит юбилейный X Санкт-Петербургский Международный форум труда. За прошедшие годы он стал крупнейшей на Евразийском пространстве профессиональной площадкой в сфере занятости и подготовки кадров. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что на повестке форума находится будущее рынка труда современной России.

Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что проведение форума имеет особое значение. По его словам, Петербург запускает передовые производства, привлекает инвестиции, открывает новые точки роста, поэтому вопрос подготовки кадров и развития человеческого потенциала становится одним из ключевых факторов жизнедеятельности мегаполиса.

Вице-губернатор пожелал всем участникам форума продуктивной работы, ярких дискуссий и вдохновения.