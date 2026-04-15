Победитель благотворительного забега рассказал о популярности бега

Победитель прошлогоднего благотворительного забега «Бегом с Дневником» на дистанции пять километров Михаил Игушкин объяснил рост интереса к бегу.

Игушкин в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что бег стал популярным по двум причинам. По его словам, данный вид спорта помогает разгрузить голову и привести мысли в порядок. Это особенно важно для офисных сотрудников. Вторая причина связана с тем, что в эпоху одиночества спорт помогает находить единомышленников и создавать чувство общности, которое порой важнее любого рекорда.

Человеку, который боится выйти на старт, спортсмен советует просто начать бежать и взять с собой друга или родственника для поддержки. Ошибки можно исправить на следующих забегах. Волнение перед важными забегами никуда не уходит, но с опытом можно научиться с ним справляться.

По его словам, бег приносит много пользы. Игушкин отметил, что знакомые стали реже жаловаться на одышку, появилось больше энергии, укрепился иммунитет.