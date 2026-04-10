Российский космонавт разрушил миф о спорах вокруг природы кометы 3I/ATLAS

Российский космонавт Иван Вагнер заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой, а не инопланетным кораблем. Однако он не исключил, что разумная жизнь во Вселенной все же существует.

Иван Вагнер в беседе с aif.ru отметил, что 3I/ATLAS является кометой. По его словам, объект классифицировали именно так сразу после открытия, а споры вокруг него подогревались информационными вбросами и пиаром.

Однако Вагнер не исключил существование внеземной разумной жизни. Он отметил, что в галактике Млечный Путь насчитывается около ста миллиардов звезд, и с точки зрения вероятности разумная жизнь во Вселенной вполне возможна.

Напомним, что астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS летом 2025 года. Именно тогда комета пролетела мимо Юпитера и продолжила движение в сторону Облака Оорта. В тот момент объект не изменил траекторию под воздействием гравитации самой крупной планеты Солнечной системы.

Кроме того, ученые нашли в составе объекта дейтерий. Его концентрация в сто раз выше обычной для космических тел в нашей системе.