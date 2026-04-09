В Петербурге проверят автобусный маршрут

Рейд с участием сотрудников Госавтоинспекции и СПб ГКУ «Организатор перевозок» пройдет 10 апреля. Специалисты проверят маршрут № 53 после штрафа одного из водителей автобуса.

В пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что с 8 до 11 часов 10 апреля на этом участке пройдет рейд с участием представителей Госавтоинспекции. В рамках Межведомственной транспортной комиссии будет проверят подвижный состав маршрута № 53.

Данные о проверке поступили после инцидента в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Дело в том, что инспектор оштрафовал водителя автобуса маршрута № 53.

В отношении нарушителя составили протокол за неправильное расположение транспорта на дороге. Водителя привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 2,2 тысячи рублей.