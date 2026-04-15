Фигуристка Татьяна Навка показала фото с Песковым в честь дня своего рождения

Татьяна Навка 13 апреля в честь своего 51-летия опубликовала в социальных сетях фотографию с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Снимок сделали на прошлогоднем празднике.

В подписи под публикацией спортсменка написала, что приветствует свой день. Она добавила, что если кажется, будто за год сделано очень много, то это правда. Однако как человек с характером и вечный достигатор она уверена, что все главное еще впереди.

Коллеги, друзья и подписчики поздравили фигуристку с днем рождения, оставив в комментариях пожелания и комплименты.

Напомним, что Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой 2006 года, а также двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. С 2014 года она замужем за Дмитрием Песковым, и в том же году у пары родилась дочь Надежда.