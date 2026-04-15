В Петербурге официально открыли сезон навигации для маломерных судов

В Санкт-Петербурге стартовала навигация для маломерных судов 15 апреля. В текущем году для швартовки доступны 21 городской причал и больше 140 частных.

О перспективах развития причальной инфраструктуры и водного транспорта рассказали первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петерубрга Алексей Гончаров и директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков. По их словам, в текущем году для швартовки на реках и каналах города доступны 21 городской причал и больше 140 частных. Также планируется открытие нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади.

На Арсенальной набережной специалисты создадут хаб с современными причальными устройствами и станцией мощностью 450 киловатт для зарядки нескольких судов. На данный момент в Северной столице уже работают зарядные станции для электросудов на причалах «Петропавловская крепость», «Южная дорога» и Речном вокзале.

Судовладельцы продолжат выводить экологичный водный транспорт. Компания «Водоходъ» проектирует судно «Фонтанка 2.0» и планирует запуск двух гибридных судов типа «Москва 2.0». Кроме того, ООО «Газпром СПГ Технологии» запустит регулярный рейс на теплоходе «Чайка» на сжиженном природном газе от причала на набережной Макарова до Лахта-центра.

На сегодняшний день три городских причала в центре Северной столицы уже приспособлены для маломобильных граждан и включены в систему «Доступная среда». Об этом пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В 2026 году специалисты особо займутся безопасностью на воде, особенно во время массовых мероприятий. К таким событиям относятся «Алые паруса», Фестиваль ледоколов и День Победы. В эти дни на акватории введут временные ограничения, а патрули будут работать в усиленном режиме.