Мойка78: 100 бизнесменов СЗФО стали лауреатами премии Сбера

Объявлены результаты регионального этапа ежегодной премии «Любимый малый бизнес» от Сбера. Лауреатами признаны 100 предпринимателей из Северо-Западного федерального округа.

Всего от бизнеса СЗФО поступило более 4 тысяч заявок. Чаще всего заявки подавали компании из сферы услуг и ремонта. На втором месте по активности — рестораны, на третьем — продуктовые магазины.

Жюри выбрало десять финалистов, которые поедут в Москву защищать честь округа в общероссийском финале. Среди них: дайвинг-центр «Либерти» (СПб, номинация «Спорт, образование и развитие»), Paolo Creatore (СПб, товары для дома), «Елки-палки» (Череповец, маркетплейсы), «Антисервис» (СПб, сервис и ремонт), конный клуб «Лада» (СПб, сельское хозяйство), «ШЕРП/АРХАНТ» (СПб, сервис и ремонт), bodo (Боровичи, мода и текстиль), Anna Pekun (СПб, мода и текстиль), «Поматти» (Калининград, продукты питания), «ОПТИПРОМ-А» (Архангельск, маркетплейсы).

Премию вручают в 10 номинациях, включая ресторанный бизнес, туризм, красоту, сельское хозяйство и другие.

Сначала 11 территориальных банков Сбера выбрали по 1100 лауреатов в своих регионах. Затем эксперты определили из них 100 лучших. Каждый из ста лауреатов получит 1 млн рублей. Десять финалистов, которые представят округ в московском финале, также выиграют гран-при — поездку на курорт «Мрия» (5*).

Комментарии:

Сергей Тютин (зампред Северо-Западного банка Сбера) отметил, что более 4 тысяч заявок говорят о высокой конкуренции.

Анна Пекун (соосновательница бренда ANNA PEKUN) подчеркнула, что участие в подобных конкурсах помогает небольшим модным компаниям находить партнеров и укрепляться на рынке.

Денис Скорняков (глава сети ресторанов Bona Capona) заявил, что их система строится на команде, продукте и гостеприимстве, и возможность заявить о себе на федеральном уровне важна для предпринимателей из регионов.

Денис Илатовский (директор ООО «Бобёр») сообщил, что в 2025 году компания усилила внимание к клиентским процессам, их эффективности и безопасности, а также к технологическому суверенитету.

