Аналитика Авито: что весной покупают чаще всего

Народная артистка России Лариса Долина готовит трек «Голоса» и клип на него. Композиция будет посвящена друзьям, коллегам и тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.Новая песняЛариса Долина в беседе с ТАСС рассказала о новой песне, которую никто еще не слышал. Композиция называется «Голоса», и артистка уже сняла на нее клип. По словам певицы, этот трек сейчас очень важен для нее. В композиции Долина обращается к тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.Долина пояснила, что песня посвящена друзьям, коллегам и обычным людям, которые пишут ей в комментариях. Артистка назвала композицию выражением благодарности всем, кто ее поддержал.Ранее певица признавалась, что у нее всегда без проблем получалось договориться с совестью, и это приносило ей облегчение. По словам Долиной, по совести она жила...