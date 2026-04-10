Аналитика Авито: что весной покупают чаще всего

Платформа Авито проанализировала сезонные предпочтения пользователей. Особенно ярко тенденцию можно увидеть на примере ежегодной распродажи «Хватамба».
В прошлом году в рамках акции рекордный спрос зафиксировали на:
премиальную одежду и обувь,
ноутбуки и планшеты,
телевизоры и мониторы,
а также на дачные товары: растения, удобрения, мангалы и грили.
Что неудивительно — скидки достигали 80%, а алгоритм платформы блокировал искусственное завышение цен перед распродажей.
Как сообщили в пресс-службе «Авито» 6 апреля, стартовала новая «Хватамба» — 2026 года. Она продлится до 30 апреля. Снова действуют скидки до 80% в категориях одежды, электроники, спорта, автозапчастей, интерьера и дачного инвентаря.