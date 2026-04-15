Компании в России могут получить штраф в 2 млн рублей за нелегальный майнинг

В Государственной думе озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты. За несоблюдение требований физическим и юридическим лицам грозят штрафы до двух миллионов рублей, а также конфискация оборудования.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru сообщил о новых правилах ответственности за майнинг криптовалюты. За несоблюдение требований владельцы майнинг-ферм могут получить крупные штрафы и лишиться оборудования.

По словам депутата, неконтролируемый майнинг создает серьезную нагрузку на электросети, провоцирует перегрузки линий, перепады напряжения и повышение счетов за электричество для граждан.

Панеш подчеркнул, что у государства нет претензий к самой технологии, но есть к отсутствию порядка в этой сфере. Чтобы исправить ситуацию, уже парламентарии ввели несколько правил: регистрацию в реестре, соблюдение лимитов энергопотребления и запрет на майнинг в регионах с уязвимой энергосистемой.

За нарушения компании могут оштрафовать на сумму до двух миллионов рублей. Однако ключевой мерой остается изъятие оборудования. Кроме того, рычагами воздействия станут отстранение руководителей от должности и временная блокировка деятельности.

Ранее депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект. Документ вводит наказания за майнинг в запрещенных регионах.