Меган Маркл отказалась от мемуаров из-за опасений расстроить королевскую семью

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от планов написать откровенные мемуары, чтобы не расстраивать королевскую семью.

После успеха книги принца Гарри Маркл предлагали несколько выгодных издательских сделок, но она решила избежать дальнейших скандалов. пара очень осторожна в словах и поступках, чтобы соответствовать монаршим стандартам. Мемуары относятся к тем проектам, которыми они не хотят заниматься, сообщает The Mirror.

Книга принца Гарри вышла в январе 2023 года и стала одной из самых быстро продаваемых научно-популярных книг за всю историю. Однако она вызвала много споров вокруг королевской семьи. Среди самых шокирующих моментов были подробности стычки с принцем Уильямом, признание Гарри в убийстве 25 членов талибов в Афганистане и рассказ о потере девственности.

Теперь Сассексы хотят избежать новых скандалов. Продолжаются слухи о возможном возвращении пары в семью. В сообщениях говорится, что пара может занять позицию, когда они будут одновременно и частью семьи, и как бы отдельно от нее.