Мошенники использовали криптокошельки для обмана Ларисы Долиной

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Tatarka FM"

Криптокошельки помогли мошенникам похитить деньги народной артистки России Ларисы Долиной.

Схема хищения

В материалах дела указано, что вина всех осужденных подтверждается показаниями одной из участниц группы. Женщина забирала у потерпевших посылки и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там сотрудники извлекали деньги, пересчитывали их и зачисляли на криптокошелек. В деле также есть переписка данной злоумышленницы с криптобиржами.

Напомним, что 3 августа 2024 года стало известно, что певица стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории недружественной страны. Злоумышленники выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет.

В итоге артистка перевела сбережения на подконтрольные счета злоумышленников и продала квартиру. После того как певца поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Приговор фигурантам и борьба за квартиру

Роль курьера сыграла сотрудница одной из московских библиотек. Сообщников женщины также признали виновными в мошенничестве. Всех фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет.

Первоначально Долина требовала взыскать с фигурантов дела 176 миллионов рублей. Однако к предварительному заседанию сумма иска была снижена до 114 миллионов рублей. По данным ТАСС, из похищенных 175 миллионов рублей певица вычла уже присужденные 61 миллионов рублей, которые суд Йошкар-Олы обязал фигурантов выплатить в качестве компенсации за неосновательное обогащение.

Параллельно с уголовным делом Долина добивалась возврата жилья через суд. Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, Мосгорсуд подтвердил это решение. Однако Верховный суд РФ оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Новая песня Ларисы Долиной

Напомним, что ранее Долина заявила, что готовит трек «Голоса» и клип на него. По ее словам, композиция будет посвящена друзьям, коллегам и тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.

Певица пояснила, что песня посвящена друзьям, коллегам и обычным людям, которые пишут ей в комментариях.

Ранее Долина признавалась, что у нее всегда без проблем получалось договориться с совестью, и это приносило ей облегчение. 

