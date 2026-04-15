Астрономы смогли заглянуть в молодую галактику с помощью «Креста Эйнштейна»

Ученые использовали редкое гравитационное линзирование типа «крест Эйнштейна», чтобы изучить молодую эллиптическую галактику, которая существовала восемь миллиардов лет назад.

Форма креста

Явление гравитационного линзирования было предсказано Альбертом Эйнштейном в его теории относительности 1915 года. Так, массивные тела искривляют пространство-время. Когда свет от удаленного объекта проходит через такое искривление, его траектория отклоняется.

Когда массивный объект оказывается точно между Землей и дальним источником света, этот источник может отобразиться на снимке несколько раз. В редких случаях множественные изображения складываются в форму креста. Такое явление называют «крестом Эйнштейна».

В данном исследовании гравитационной линзой выступила галактика J1453g, которая увеличила свет от еще более далекого квазара и создала его четыре изображения в форме креста. Работа команды ученые была опубликована 2 апреля в журнале Nature Astronomy.

Открытие в молодой галактике

Галактика J1453g предстает такой, какой она была около восьми миллиардов лет назад, когда Вселенной было меньше шести миллиардов лет. Обычно ученые считают, что центральные части эллиптических галактик формируются быстро и состоят в основном из маломассивных звезд. Однако этот объект показал структуру, похожую на Млечный Путь, который является спиральной галактикой с перемычкой.

Руководитель группы Кирино Д’Амато из Итальянского национального института астрофизики заявил, что состав звезд в этой галактике очень похож на то, что наблюдается сегодня в Млечном Пути. По словам ученого, это говорит о том, что процессы формирования и эволюции галактик до сих пор полностью не поняты.

Значение для науки

Исследователи предложили два возможных объяснения этому открытию. Согласно первому, некоторые эллиптические галактики могут формироваться медленнее, чем предполагалось, и содержать в центре массивные звезды. По второму, галактика изменилась на раннем этапе из-за столкновения и слияния с другой галактикой.

Используя крестообразные проявления квазара, астрономы смогли определить распределение масс звезд J1453g с беспрецедентной точностью. Это одно из наиболее надежных измерений звездообразования в период становления Вселенной. Результаты работы ученых открывают новое окно в процесс формирования и эволюции массивных космических структур.