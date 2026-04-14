Женщинам с детьми станет сложнее устроиться на работу после нового закона из-за роста скрытой дискриминации при найме. Эксперты предупреждают, что работодатели начнут еще активнее искать причины для отказа таким кандидатам.

С 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трех лет нельзя будет уволить по итогам испытательного срока. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru отметил, что на первый взгляд это логичное продолжение политики поддержки семей, но на практике у инициативы есть серьезные риски. Несмотря на существующие в Трудовом кодексе запреты отказывать женщинам в приеме на работу из-за беременности или наличия детей, проблема скрытой дискриминации никуда не исчезает.

Так, 17% руководителей имеют негласные предпочтения, отдавая вакансии женщинам без детей. Каждый третий россиянин опасается роста дискриминации из-за новых законопроектов, а 48% считают, что такие инициативы ведут к увеличению нагрузки на кадровое планирование бизнеса.

Якубович пояснил, что отмена испытательного срока снизит психологическую нагрузку на матерей, но может привести к осторожному отбору кандидатов или скрытым барьерам при приеме на работу. Работодатели, опасаясь взять сотрудника без возможности проверить его навыки, могут начать активнее искать поводы для отказа.

Отказ в приеме почти всегда можно обосновать не гендерной принадлежностью, а несоответствием квалификации. Эксперт подчеркнул, что реальное выполнение норм нового закона будет зависеть не от формальных запретов, а от баланса сил на рынке.