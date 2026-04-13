Реципиент и донор костного мозга встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась встреча 33-летней Валерии Полищук, работающей ИТ-специалистом, и 22-летней Элины Елоевой из Северной Осетии. Девушка стала донором костного мозга для преподавательницы музыки, спасая ей жизнь.

Валерия несколько лет назад вступила в национальный регистр доноров костного мозга с помощью Почты России. Звонок о необходимости помощи ее полному генетическому близнецу раздался чуть более двух лет назад. Встреча стала возможной спустя два года после трансплантации, когда стало понятно, что процедура прошла успешно. Элина почувствовала себя плохо в 17 лет, лечение проходила в Петербурге. Сейчас она чувствует себя лучше.

Директор регионов Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко отметил, что пополнение национального регистра крайне важно, поскольку трансплантация увеличивает шанс на выздоровление и дарит людям жизнь. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с регистром процедура вступления упрощена, и из Петербурга и Ленинградской области поступили уже 2 500 заявок.

На сегодняшний день свыше 30 000 заявок на вступление в регистр направлено Почтой России, более чем 15 000 из них обработаны. Проект охватывает 86 регионов страны. Больше всего добровольцев из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для вступления в регистр достаточно оставить заявку, после чего потенциальный донор получает в почтовом отделении набор для взятия биоматериала. Пересылка образцов и типирование для добровольцев бесплатны.