Пресс-секретарь Гарри и Меган ответил критикам перед турне пары по Австралии

Представитель принца Гарри и Меган Маркл выступил с опровержением критики в адрес пары накануне их предстоящего турне по Австралии. Пресс-секретарь подчеркнул, что поездка не будет финансироваться австралийскими налогоплательщиками и не является рекламным туром.

Лиам Магуайр ответил оппонентам пары. Поводом для недовольства стало предстоящее турне по Австралии. Гарри и Меган посетят Мельбурн, Канберру и Сидней. Магуайр подчеркнул, что поездку не оплатят австралийские налогоплательщики. Свыше 43 тысяч человек подписали петицию против возможного использования государственных средств.

Также он отверг обвинения в том, что поездка стала рекламным туром после разрыва контракта пары с Netflix. По словам представителя пары, программа основана на давних интересах герцога и герцогини. В центре внимания поддержка организаций, которые приносят реальную пользу, сообщает The Mirror.

В программу вошли мероприятия о ветеранах и психическом здоровье. Пара посетит детскую больницу и встретится с организацией Invictus Australia в Сиднейской гавани. Меган сходит в приют для бездомных женщин, а Гарри побывает в футбольном клубе в Мельбурне и на матче по регби в Сиднее. Также ожидается, что герцог съездит в Канберру без супруги.

Дети пары в поездке участвовать не будут. Сассексы отказались от традиционных «прогулок» с публикой из-за затрат на обеспечение общественного порядка.