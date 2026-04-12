Пресс-секретарь Гарри и Меган ответил критикам перед турне пары по Австралии

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Представитель принца Гарри и Меган Маркл выступил с опровержением критики в адрес пары накануне их предстоящего турне по Австралии. Пресс-секретарь подчеркнул, что поездка не будет финансироваться австралийскими налогоплательщиками и не является рекламным туром.

Лиам Магуайр ответил оппонентам пары. Поводом для недовольства стало предстоящее турне по Австралии. Гарри и Меган посетят Мельбурн, Канберру и Сидней. Магуайр подчеркнул, что поездку не оплатят австралийские налогоплательщики. Свыше 43 тысяч человек подписали петицию против возможного использования государственных средств.

Также он отверг обвинения в том, что поездка стала рекламным туром после разрыва контракта пары с Netflix. По словам представителя пары, программа основана на давних интересах герцога и герцогини. В центре внимания поддержка организаций, которые приносят реальную пользу, сообщает The Mirror.

В программу вошли мероприятия о ветеранах и психическом здоровье. Пара посетит детскую больницу и встретится с организацией Invictus Australia в Сиднейской гавани. Меган сходит в приют для бездомных женщин, а Гарри побывает в футбольном клубе в Мельбурне и на матче по регби в Сиднее. Также ожидается, что герцог съездит в Канберру без супруги.

Дети пары в поездке участвовать не будут. Сассексы отказались от традиционных «прогулок» с публикой из-за затрат на обеспечение общественного порядка. 

С 6 по 12 апреля в России впервые проходит Неделя космоса. Праздник приурочен к 65-летию первого полёта человека в космос. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В дальнейшем Неделя космоса станет ежегодной. Организаторы — Правительство РФ и госкорпорация «Роскосмос». По данным организаторов, в регионах страны проходят лекции, выставки и тематические уроки, в том числе в рамках проекта «Разговоры о важном».Крупная книжная сеть проанализировала читательские предпочтения за первые три месяца 2026 года и составила две подборки: книги о Вселенной для взрослых и подростков, а также издания для детей, после которых ребёнок заинтересуется космосом.Ниже представлен обзор этих подборок.Книги о Вселенной для взрослых и подростков«Краткая история времени. От Большого взрыва до чёрных дыр», Стивен ХокингАнглийский физик доступно рассказывает о происхождении...
Астронавты миссии «Артемида-2» достигли середины пути между Луной и Землей и готовятся к возвращению 10 апреля. Капсула Orion войдет в атмосферу Земли в 19:53 по восточному времени и через 14 минут приводнится у побережья Сан-Диего.Финальный этап полетаНа девятый день полета экипаж укладывал оборудование на борту корабля. Командир миссии Рид Уайзман провел последнюю тренировку. Он подтвердил центру управления, что это его последнее упражнение перед возвращением.Незакрепленное оборудование представляет опасность при входе в атмосферу, поэтому фиксация всего снаряжения является критически важной задачей. Экипаж также примерил компрессионные костюмы, предназначенные для помощи организму в адаптации к гравитации после пребывания в невесомости. Эта одежда помогает противодействовать головокружению и слабости.Также восьмой день полета астронавты начали с песни Under Pressure Дэвида Боуи и Queen, а девятый с...
новости СПб авто дети полиция Россия петербург пострадавшие интернет работа деньги цены васильевский остров женщины нарушения продукты чиновники экология взрыв мчс кад доходы жильё пенсии мошенники кронштадт пенсионерка Петроградский район санкции выплаты автомобили спасатели авито подросток лекарства нева ограничения пенсионер кирилл поляков форум Александр Колесов общественный транспорт туристы депутаты квартира рак

