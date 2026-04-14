Парламентарии утвердили оставшуюся треть членов Общественной палаты

На заседании члены Общественной палаты выбрали 21 человека из числа представителей местных общественных объединений, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. В новый состав вошли главный врач «Евромед Клиник», президент женской хоккейной лиги, главный редактор «Петербургского дневника» и другие.

Члены Общественной палаты Петербурга выбрали 21 представителя от местных общественных объединений. Всего Общественная палата состоит из 63 человек, срок полномочий которых составляет три года. Одну треть состава утверждает губернатор, а еще одну треть утверждает Законодательное собрание Северной столицы.

В новый состав вошли главный врач «Евромед Клиник» Александр Абдин, генеральный директор АНО «Служба спасения» Ирина Артюхова, президент «Женской любительской хоккейной лиги 78» Елена Белова, заместитель председателя «Лиги смешанных единоборств «Легион» Константин Блохин, председатель петербургского отделения «Российского Красного Креста» Евгений Городный и другие. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Напомним, что работа палаты организована через профильные комиссии. Они занимаются здравоохранением, образованием, ЖКХ, культурой и соцзащитой.