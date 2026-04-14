Дмитрий Песков назвал ограничения Интернета в России временной мерой

По словам Пескова, ограничения в работе Интернета будут сняты, когда отпадет необходимость в их применении. Большинство граждан понимают целесообразность этих мер, которые действуют из соображений безопасности.

Ограничения в работе мессенджеров связаны с необходимостью исполнения российских законов. Блокировки вызывают неудобства для многих, но сейчас такой период, добавил Песков.

Напомним, что в ночь на 10 апреля сбои в работе Телеграм достигли 100%. Пользователи сообщали, что мессенджер не работал даже с сервисами обхода блокировок.

Кроме того, на фоне блокировки Телеграма популярность азиатских мессенджеров. За март их аудитория в среднем увеличилась почти на 60%.