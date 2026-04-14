Каждый пятый должник в России выбрал банкротство в 2026 году

В начале 2026 года каждый пятый должник в России выбрал банкротство из-за невозможности обслуживать кредиты. По словам экспертов, банкротство перестало быть экзотикой и превратилось в рядовую процедуру.

Почему россияне выбирают банкротство

За первые месяцы 2026 года число граждан России, официально признанных банкротами, превысило 2,2 миллиона человек. Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам Евгения Боднар пояснила, что банкротство сегодня является понятным и легальным способом решения финансовых проблем. Чаще всего к процедуре прибегают те, кто брал кредиты в период низкой ключевой ставки и отсутствия жестких ограничений со стороны Центробанка.

Инфляция и рост цен сделали обслуживание долгов невозможным для многих заемщиков. Закон обязывает гражданина подать заявление о банкротстве, если сумма обязательств превышает 500 тысяч рублей и он не может их обслуживать.

Право обратиться в суд есть и у тех, кто предвидит невозможность платить по долгам при любой сумме, если есть признаки неплатежеспособности. В судебной практике встречаются случаи с многомиллиардными долгами. Верхнего порога для банкротства не существует, подчеркнула эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Последствия и ограничения после процедуры

После завершения банкротства для гражданина наступает период ограничений. В течение пяти лет он обязан сообщать о своем банкротстве при заключении новых кредитных договоров. В этот же срок нельзя повторно подавать заявление о банкротстве.

В зависимости от серьезности бизнеса на срок от трех до десяти лет запрещается занимать руководящие должности в компаниях. Статус индивидуального предпринимателя или самозанятого не теряется.

Эксперты отмечают рост числа повторных банкротств. Так, один из клиентов после первого банкротства попробовал начать бизнес, но резкий рост ключевой ставки снова привел его к долгам. Попытки договориться с кредиторами не увенчались успехом, и у него вновь наступила обязанность обратиться с заявлением о несостоятельности.

Внесудебное банкротство

Финансовый эксперт Татьяна Волкова пояснила, что банки изначально закладывают риски невозврата кредитов в свою финансовую модель. При выдаче займа формируется резервный фонд, который покрывает возможные потери. Если заемщик объявляет себя банкротом, компенсация происходит за счет этих резервов.

Адвокат Максим Парасочка добавил, что в процедуре банкротства формируется конкурсная масса. Это значит, что имущество должника продают с торгов. Если автомобиль находится в залоге, то 80% выручки получает банк, а остальное направляют другим кредиторам. При внесудебном банкротстве через МФЦ сумма долга составляет от 25 тысяч до миллиона рублей. Такая процедура бесплатна и длится шесть месяцев. Если у должника нет имущества, то долги списывают, а банк относит их на резервы.