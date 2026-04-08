Суд вынес приговор трем фигурантам дела о похищении подростка в Невском районе

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор троим фигурантам дела о незаконном удержании несовершеннолетнего с вымогательством.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года осужденные вступили в преступный сговор с целью самовольного удержания несовершеннолетнего с угрозами применения насилия. Они подъехали к дому потерпевшего на улице Шелгунова и привлекли постороннего человека, который помог вывести подростка из квартиры.

Один из злоумышленников зашел в парадную, взял подростка под руку и повел к машине, где ждали двое других. Они посадили потерпевшего в автомобиль и начали возить по улицам Невского района. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В пути фигуранты требовали 45 тысяч рублей за освобождение, а один из них угрожал подростку ножом. Несовершеннолетнего удерживали до тех пор, пока его не освободили сотрудники полиции.

Изначально фигурантов обвиняли в похищении и вымогательстве. Но после изучения всех материалов суд переквалифицировал действия подсудимых как самоуправство. Все трое признали свою вину.

Двое фигурантов приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Третий получил один год и десять месяцев. Все трое освобождены из-за фактического отбытия срока.