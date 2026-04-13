Авито Работа: работодатели пересматривают подход к молодёжи

В ходе Форума труда в Санкт-Петербурге эксперты обсудили особенности взаимодействия работодателей с представителями разных поколений. Отдельное внимание уделили молодёжи как одной из самых активных групп на рынке труда.

Авито Работа организовал сессию «Фокус на молодёжь: как компаниям привлекать и удерживать новое поколение», где представители бизнеса поделились практическим опытом трудоустройства студентов и школьников.

Открывая дискуссию, директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что сегодня молодые специалисты в возрасте 20–34 лет активно выходят на рынок труда. При этом они чаще ориентируются на краткосрочную занятость: средний срок работы в одной компании составляет до шести лет, а ожидания по росту дохода формируются уже в первые годы — каждые два года на 15–20 тысяч рублей.

При выборе работодателя молодые кандидаты обращают внимание не только на требования к опыту, но и на репутацию компании. Они активно используют цифровые инструменты для анализа работодателя, что делает прозрачность и скорость коммуникации ключевыми факторами при найме.

Практическим опытом работы с молодёжью поделились представители компаний из разных отраслей. В частности, в ритейле, где традиционно сохраняется кадровый дефицит, уже активно привлекают подростков. Как отметила директор корпоративной академии «Магнит» Елена Фабер, ключевым фактором становится скорость найма: процессы должны быть максимально оцифрованы, поскольку молодые кандидаты не готовы долго ждать решения работодателя.

Кроме того, важным аспектом становится гибкость условий. По словам эксперта, молодые сотрудники ожидают не только быстрого выхода на работу, но и возможности так же оперативно завершить сотрудничество.

Ещё одной особенностью работы с молодёжью становится подход к задачам. Монотонная работа снижает вовлечённость, поэтому работодатели пересматривают организацию процессов, включая ротацию задач и более гибкое распределение обязанностей в течение дня.

Представители транспортной отрасли также отмечают рост доли молодых сотрудников. Руководитель центра подбора и трудовых отношений компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Александр Никишин подчеркнул, что сегодня студенты составляют около четверти персонала. По его словам, для этой категории важно быстрое обучение и понятный вход в профессию. Одним из решений становится разделение задач внутри одной позиции на более простые и более сложные уровни, что позволяет постепенно повышать вовлечённость и удерживать сотрудников.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили инструментам привлечения молодёжи. По словам Романа Губанова, за последние годы количество молодых сотрудников на платформе Авито существенно выросло — с 1,5 до более чем 12 тысяч человек. Этого удалось добиться за счёт партнёрств с образовательными учреждениями, развития стажировок и образовательных проектов.

Эксперты сошлись во мнении, что ключевым фактором при работе с молодёжью становится скорость взаимодействия. Оперативная обратная связь, простые и понятные процессы найма, а также использование цифровых инструментов становятся базовыми условиями для привлечения и удержания молодых специалистов.