Приставы вернули пожилой петербурженке 4 млн рублей после кражи мошенников

Судебные приставы Санкт-Петербурга вернули 91-летней пенсионерке четыре миллиона рублей. Мошенники похитили деньги у пожилой женщины год назад.

Сотрудники ведомства помогли 91-летней пенсионерке вернуть четыре миллиона рублей, которые она год назад отдала мошенникам. По материалам суда, злоумышленники позвонили женщине и сказали, что нужно задекларировать личные средства и перевести их на «безопасный» счет. Курьер забрал сбережения, которые пенсионерка упаковала в три полиэтиленовых пакета.

В итоге суд назначил курьеру наказание в виде трех лет лишения свободы и постановил взыскать с него в пользу пострадавшей четыре миллиона рублей. Долг был погашен в принудительном порядке после отбытия наказания.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера. Полностью долг выплатили только после начисления исполнительского сбора в размере 480 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Приставы напомнили, что с начала 2026 года судебные приставы Петербурга взыскали в пользу 31 жителя города 19 миллионов рублей с 23 осужденных за мошенничество. По словам представителей ведомства, в 2025 году благодаря принудительным мерам в пользу 85 граждан взыскали почти 17 миллионов рублей.