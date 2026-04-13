В понедельник жителей Ленобласти предупредили об опасности БПЛА

Утром 13 апреля в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс». Глава области добавил, что возможно снижение скорости мобильного интернета.

Отметим, что утром в понедельник жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбой мобильной связи. По данным портала Downdetector, за последний час петербуржцы почти 700 раз сообщили о плохой работе Интернета.