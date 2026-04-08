В России предложили пересчитать больничные и декретные по данным лицевого счета

Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который с 1 июля 2026 года меняет порядок назначения больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.

Индивидуальный лицевой счет

Депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости пояснил, что на данный момент при назначении пособий Социальный фонд опирается на данные и документы от работодателя, собственные сведения страховщика и информацию от государственных и муниципальных органов. Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника.

С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий. Фонд получает насыщенную базу и может рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю, если вся нужная информация уже накоплена.

Порядок предоставления данных

Работодателя при этом не исключают из процесса, но его роль сужается до дозагрузки недостающего. По запросу Соцфонда страхователь размещает в информационной системе сведения о страховом стаже на день наступления нетрудоспособности или начала отпуска по беременности и родам. Однако только в той части, которая ранее не передавалась и не учтена на лицевом счете.

Аналогичное правило вводится для данных о количестве календарных дней освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы без начисления взносов. Эти сведения необходимы для расчета декретных и пособия по уходу за ребенком.

Механизм назначения выплат

На практике Соцфонд сначала проверит индивидуальный лицевой счет и свои внутренние данные. Если информации достаточно для назначения выплаты, работодателю запрос не направляется. Если чего-то не хватает, фонд формирует адресный запрос, а работодатель в течение трех рабочих дней размещает только недостающие сведения, а не полный пакет документов заново. Это позволяет исключить дублирование и сократить объем повторных запросов к страхователям.

Донастройка существующей системы

Говырин подчеркнул, что это не новая модель, а донастройка проактивного назначения пособий, которое работает через систему электронного документооборота уже несколько лет. После расширения лицевого счета по закону подзаконные правила нуждались в синхронизации.

Проект убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов к страхователям. Пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и окончательная редакция еще может измениться до принятия.