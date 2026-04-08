В России предложили пересчитать больничные и декретные по данным лицевого счета

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который с 1 июля 2026 года меняет порядок назначения больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.

Индивидуальный лицевой счет

Депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости пояснил, что на данный момент при назначении пособий Социальный фонд опирается на данные и документы от работодателя, собственные сведения страховщика и информацию от государственных и муниципальных органов. Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника.

С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий. Фонд получает насыщенную базу и может рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю, если вся нужная информация уже накоплена.

Порядок предоставления данных

Работодателя при этом не исключают из процесса, но его роль сужается до дозагрузки недостающего. По запросу Соцфонда страхователь размещает в информационной системе сведения о страховом стаже на день наступления нетрудоспособности или начала отпуска по беременности и родам. Однако только в той части, которая ранее не передавалась и не учтена на лицевом счете.

Аналогичное правило вводится для данных о количестве календарных дней освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы без начисления взносов. Эти сведения необходимы для расчета декретных и пособия по уходу за ребенком.

Механизм назначения выплат

На практике Соцфонд сначала проверит индивидуальный лицевой счет и свои внутренние данные. Если информации достаточно для назначения выплаты, работодателю запрос не направляется. Если чего-то не хватает, фонд формирует адресный запрос, а работодатель в течение трех рабочих дней размещает только недостающие сведения, а не полный пакет документов заново. Это позволяет исключить дублирование и сократить объем повторных запросов к страхователям.

Донастройка существующей системы

Говырин подчеркнул, что это не новая модель, а донастройка проактивного назначения пособий, которое работает через систему электронного документооборота уже несколько лет. После расширения лицевого счета по закону подзаконные правила нуждались в синхронизации.

Проект убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов к страхователям. Пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и окончательная редакция еще может измениться до принятия.

Общество

Зрители смогут увидеть Ларису Долину в спектакле режиссера Барщевского

Народная артистка России Лариса Долина получила роль в театральной постановке режиссера и адвоката Михаила Барщевского. Премьера спектакля в театре «Неформат» состоится 12 апреля.Театральная постановкаРежиссер Михаил Барщевский в беседе с изданием 360.ru сообщил, что Долина сыграет в его спектакле. Он также присутствовал на пресс-завтраке с участием певицы, на который были приглашены журналисты. Однако подробности о постановке режиссер раскрывать заранее не стал.На сайте театра «Неформат» указано, что в сюжете переплетутся две линии. Первая посвящена судье, который привык держать все под контролем и рассчитывать только на себя. Вторая линия рассказывает о медиамагнате, полагающем, что в жизни все можно купить. Премьера спектакля запланирована на 12 апреля в 19:00.Сама Долина ранее поделилась, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей, и она всю жизнь...
Общество

Межзвездная комета 3I/ATLAS может быть связана со спутником Юпитера

В социальных сетях появилась теория о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS синхронизирована со спутником Юпитера Каллисто.Теория о синхронизацииКонспирологи уверены, что комета является искусственным объектом. Один из них заявил, что небесное тело пульсирует с периодом 16,1 часа. При этом спутник Каллисто совершает оборот вокруг своей оси за 16,6 дня. В социальных сетях автор назвал это совпадением и утверждал, что объект полностью синхронизирован с этим спутником, а также приблизится к нему в марте 2026 года.Астроном опроверг эти доводы. По его словам, понятие пульса кометы с фиксированным периодом довольно расплывчато. Кометы не пульсируют как механизмы. У них могут наблюдаться периодические изменения яркости из-за испарения льда, но называть это сердцебиением некорректно. Ученый также заметил, что научно установленный период вращения Каллисто вокруг своей оси составляет...
Интересное

Мойка78: Зелёный Марафон Сбера — 30 мая

