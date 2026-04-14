Конфликтологов из Петербурга выдвинули на премию правительства

Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) принял решение выдвинуть авторов научных работ по конфликтологии на премию правительства России в области науки.

На заседании Ученого совета СПбГУП 9 апреля 2026 года ректор вуза Александр Запесоцкий и профессор Григорий Бирженюк представили доклад о научной работе по конфликтологии. Совет постановил выдвинуть авторов на премию Правительства РФ в области науки и представить к государственным наградам.

В пресс-службе СПбГУП подчеркнули, что в университете было проведено 96 научных исследований по проблематике социально-трудовых конфликтов, социального партнерства, рынка труда и истории профсоюзного движения. По итогам выпущена 61 монография, создано 73 аналитических обзора, 38 учебно-методических комплексов и около 900 учебных кейсов. Общий объем продукции превысил 100 тысяч страниц.

Представители университета добавили, что за 15 лет подготовлено больше двух тысяч бакалавров и магистров по направлению «Конфликтология», из которых только двое не трудоустроились в первые полгода после окончания вуза.