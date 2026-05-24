Соцфонд начал пересматривать решения об отказе в пособии для многодетных семей

Соцфонд начал пересматривать решения об отказе в пособии для многодетных семей

Социальный фонд России начал проактивный пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, которые ранее не получали выплату из-за превышения доходов. По новым правилам, семьям не нужно подавать повторные заявления.

Автоматический пересмотр отказов

Социальный фонд приступил к пересмотру решений об отказе в едином пособии, которые были вынесены многодетным семьям по причине превышения доходов.

Пересмотр касается отказов, вынесенных в 2026 году. Он будет проведен автоматически. Семьям не потребуется предпринимать каких-либо действий. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.  

По словам представителей ведомства, если ранее принятое решение противоречит новым правилам, выплату назначат без дополнительных заявлений. Родители узнают о решении через портал «Госуслуги». Уведомления начнут приходить уже с 22 мая.

Для семей, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.

Новые правила

Эксперты отмечают, что из-за подобных изменений больше многодетных семей смогут получать пособие на рождение и воспитание детей. По новым правилам при продлении выплат семья сохраняет право на пособие, если среднедушевой доход на одного члена превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае срок получения льготы продлевается на год. Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.

Аналитики уточнили, что выплаты затронут 231 тысячу детей. Изменение имеет обратную силу. Решения об отказе, вынесенные с 1 января 2026 года по причине превышения дохода, будут автоматически пересмотрены без необходимости подавать новое заявление.

Почему потребовалось смягчение правил

Часть экспертов уверены, что небольшая разница с прожиточным минимумом закрывала многодетным доступ к помощи. При этом такие семьи особенно нуждаются в поддержке государства, поскольку воспитывают от трех детей и вынуждены тратить больше средств, чем родители с одним или двумя несовершеннолетними. Официальной статистики по отказам Соцфонд и Минтруд не раскрывали, но проблема была широко распространена. 

По словам специалистов, закон приняли по инициативе главы государства. Новые правила вводят послабление для многодетных. Они продолжают получать единое пособие, если превышение дохода составляет не больше 10% от регионального прожиточного минимума.

