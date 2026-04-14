Новая хозяйка отказалась жить в особняке Меладзе

Особняк певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе в поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе снова выставлен на продажу. Новая хозяйка отказалась жить в доме артиста из-за расположения, архитектурного стиля и ремонта.

По информации некоторых СМИ, участок в 23 сотки с домом площадью 620 квадратных метров приобрел предприниматель. Бизнесмен рассчитывал, что его дочь поселится в этой недвижимости. Однако наследница отказалась от подарка.

Девушку не устроили расположение дома, архитектурный стиль и качество ремонта, который показался ей недостаточно красивым. Кроме того, любые реставрационные работы обошлись бы семье в приличную сумму.

На данный момент дом за 345 миллионов пустует. Новые собственники поддерживают объект в порядке, периодически вызывая клининговую службу.