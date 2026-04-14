Многодетным матерям добавят пенсионные баллы за каждого ребенка

Россиянам рассказали о правилах начисления страховой пенсии многодетным родителям. Теперь при уходе за двойняшками или тройняшками страховые периоды суммируются, то есть полтора года умножают на количество детей.

В России действуют определенные правила подсчета страхового стажа при назначении пенсий многодетным родителям. Страховой стаж исчисляется в календарном порядке, а при совпадении нескольких периодов учитывают только один.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru пояснила, что сейчас страховые периоды у многодетных родителей суммируются. Если женщина ухаживает за двойняшками одновременно, полтора года умножат на два, за тройняшками на три. Ранее существовало ограничение в шесть лет декретного стажа, однако теперь его отменили.

Даже с одним трудовым днем женщина может накопить 15 лет нестрахового стажа и выйти на пенсию. За каждого ребенка начисляют индивидуальные коэффициенты.