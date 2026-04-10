Десять книг о космосе для семейного чтения: обзор

С 6 по 12 апреля в России впервые проходит Неделя космоса. Праздник приурочен к 65-летию первого полёта человека в космос. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В дальнейшем Неделя космоса станет ежегодной. Организаторы — Правительство РФ и госкорпорация «Роскосмос». По данным организаторов, в регионах страны проходят лекции, выставки и тематические уроки, в том числе в рамках проекта «Разговоры о важном».

Крупная книжная сеть проанализировала читательские предпочтения за первые три месяца 2026 года и составила две подборки: книги о Вселенной для взрослых и подростков, а также издания для детей, после которых ребёнок заинтересуется космосом.

Ниже представлен обзор этих подборок.

Книги о Вселенной для взрослых и подростков

«Краткая история времени. От Большого взрыва до чёрных дыр», Стивен Хокинг

Английский физик доступно рассказывает о происхождении Вселенной, природе пространства и времени, а также о чёрных дырах. Книга неоднократно переиздавалась и считается одной из самых популярных научно-популярных работ в мире.

«Космос», Карл Саган

Автор описывает 14 миллиардов лет космической истории: от образования звёзд и планет до возникновения сознания. Книга стала бестселлером благодаря умению Сагана говорить о сложном увлекательно.

«Занимательная астрономия», Яков Перельман

Классическая научно-познавательная книга, которая раскрывает неочевидный смысл привычных небесных явлений. Издание адресовано как юным читателям, так и взрослым, интересующимся астрономией.

«Всё, что движется: Прогулки по беспокойной Вселенной», Алексей Семихатов

Физик объясняет теорию относительности и природу чёрных дыр без использования формул — на живых примерах из повседневной жизни. Автор показывает, как понять устройство Вселенной, начиная с движения обычного камня.

«Вселенная. Краткая история космоса: от Солнечной системы до тёмной материи», Зои Скотт

В книге рассматриваются Солнечная система, рождение галактик, тёмная материя и Большой взрыв. Автор приглашает читателя в путешествие от шумерских лунных календарей до современных снимков NASA.

Книги для детей, рекомендованные для знакомства с космосом

«Тайна третьей планеты», Кир Булычёв

Повесть, написанная 50 лет назад, рассказывает о приключениях Алисы Селезнёвой и птицы Говорун. Несмотря на возраст, книга по-прежнему читается как современное произведение и входит в список детской классики о космосе.

«Космос. Большая детская энциклопедия», Марина Шульман

Красочное издание в доступной форме знакомит ребёнка с явлениями от полярного сияния до чёрных дыр. Книга ориентирована на младших школьников, которые задают вопросы о звёздах и устройстве Вселенной.

«Планетариум», Раман Принджа

Издание, стилизованное под музей, содержит описание Солнечной системы, далёких галактик и туманностей. Книга рассчитана на длительное рассматривание иллюстраций и подходит для семейного чтения.

«Большое космическое путешествие по Солнечной системе», Мэгги Адерин-Покок

Автор — учёный и ведущая BBC — лично проводит читателя по Солнечной системе. В книге рассказывается о самой высокой горе среди планет, климатических условиях Меркурия (где возможны «снежки») и перспективах жизни на Марсе.

«Один день с космонавтом», Юрий Усачёв

Космонавт №77, Герой Российской Федерации, провёл на орбите более 553 суток. На основе личного дневника он описывает бытовые условия в невесомости: сон, туалет, связь с Землёй и наличие интернета на орбите. Книга основана на реальном опыте и, по мнению читателей, «лучше любой фантастики».

Мероприятия для детей и родителей в Санкт-Петербурге

Как рассказали в пресс-службе «Буквоеда» компания подготовила не только подборки книг, но и проведет бесплатные квесты для детей и родителей: 11 апреля — в ТРЦ «Жемчужная плаза», 12 апреля — на Невском проспекте. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация — количество мест ограничено.

Программа включает тематические задания, связанные с космосом: участников ждут гиперпрыжок, атака кораблей, полоса лавы и битва на световых мечах. В квесте задействованы персонажи «Звёздных войн» — Люк Скайуокер и принцесса Лея, а также метровый робот R2D2.