Соцслужбы будут чаще проверять доходы и состав семьи у льготников

С апреля в России вступают в силу обновленные требования для получателей субсидий на оплату ЖКУ и пенсионных льгот. Теперь социальные службы будут регулярно проверять состав семьи, уровень доходов и наличие льготного статуса.

Изменения не приводят к отмене мер поддержки, но правила их назначения и продления становятся строже. Теперь получателям адресной помощи необходимо следить за документами и своевременно подтверждать свое право на выплаты.

Новые правила делают акцент на регулярных проверках нуждаемости и актуальности данных. Социальные службы и жилищные отделы будут уточнять состав семьи и место регистрации. Специалисты также проверят уровень доходов всех членов домохозяйства, включая пенсии, зарплаты и другие выплаты.

Кроме того, россияне будут подтверждать наличие статусов, дающих право на льготы, таких как инвалидность, ветеран труда или многодетность. Раньше некоторые выплаты могли продлеваться автоматически. Теперь субсидии и отдельные льготы будут чаще назначать на определенный срок с обязательной переоценкой условий.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставят только в том случае, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от общего дохода семьи.

Проверка пенсионных льгот также станет строже. Речь идет о доплатах до прожиточного минимума, региональных надбавках и жилищных компенсациях для ветеранов труда и одиноких пенсионеров. Органы власти будут выяснять, работает ли пенсионер, изменился ли его статус и появились ли новые доходы.