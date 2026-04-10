Авито продлил бесплатную доставку в Дагестан до 1 мая и перевёз 300 тонн воды

Авито продлил до 1 мая бесплатную доставку вещей в Дагестан и соседние районы, пострадавшие от наводнения, — все жители этих территорий могут заказать товары из специального раздела #яПомогаю с доставкой за 1 рубль.

В пресс-службе Авито сообщили, что в разделе собраны объявления с хештегом #яПомогаю в заголовке, на которые установлена символическая цена либо товары отдают бесплатно, при этом пользователи уже разместили более 13 тысяч таких объявлений, по которым оформлено около 2700 заказов в Дагестан, а чаще всего заказывают взрослую и детскую одежду, обувь, игрушки и бытовую технику.

Гуманитарная кампания стартовала 3 апреля, и за неделю Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, сейчас перевозит спецтехнику для ликвидации последствий ЧС, а сотрудники компании прибыли в регион, чтобы принимать гуманитарные грузы и распределять их среди пострадавших. Также Авито организовал транспортировку 17,6 тонн кормов от «Марс» для местных приютов для животных.

Чтобы помочь пострадавшим и передать вещи по символической цене, необходимо разместить на платформе объявление с хештегом #яПомогаю в заголовке и указать цену от 10 рублей — такие предложения попадут в раздел помощи Дагестану, получат приоритет в зонах ЧС и возможность бесплатной доставки до 1 мая. В ближайшее время будет опубликован список всех участников кампании.