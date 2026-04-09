Новый катамаран будет перевозить туристов к фортам Кронштадта

На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду экскурсионно-прогулочный катамаран «Капонир», который будет перевозить пассажиров к фортам Кронштадта.

Днем 8 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду экскурсионно-прогулочный катамаран «Капонир». Судно ориентировано на перевозку пассажиров вокруг фортов Кронштадта. После завершения реставрации фортов Кроншлот и Император Александр I катамараны смогут доставлять туристов и к ним.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что в городе началась активная подготовка к проведению XIII Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026». Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня на площадке кластера «Остров Фортов» в Кронштадте.

По его словам, для удобства участников запустят два шаттловых маршрута, откроют три городские парковки и добавят автобусы на маршрутах № 101, 101Э и 175. До Кронштадта можно будет добраться на скоростных катамаранах от причалов «Сенатская» и «Дворцовая».