Представители «Горэлектротранса» оценили исследовательские работы лицеистов

Специалисты «Горэлектротранса» выступили научными руководителями школьных проектов. Лицеисты представили исследования по физике, математике и информатике.

В одном из лицеев Санкт-Петербурга прошла научно-практическая конференция «Инновационные методы математики и физики в экологических и гидрометеорологических исследованиях». На мероприятии учащиеся защитили работы, подготовленные совместно со специалистами «Горэлектротранса».

С напутственной речью перед защитой к лицеистам обратились председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, который также принял участие в церемонии вручения дипломов.

Победившие работы лицеистов имеют практическую ценность для предприятия, добавили в пресс-службе «Горэлектротранса». В число лучших вошли работы, посвященные определению загрузки транспорта по тормозному току, перспективным автономным источникам энергии, системе подсчета пассажиров, а также оценке эффективности разных видов электрического безрельсового транспорта.