В начале апреля Петербуржцы жалуются на нашествие крыс

Жители Санкт-Петербурга жалуются на нашествие крыс. По их словам, грызуны не боятся людей и лезут в подъезды через тепловые узлы.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появляются жалобы на крыс и их норы. Петербуржцы требуют провести дератизацию.

«В приямке кучи крысиного помета и нет никакой отравы от крыс! Требуется произвести дератизацию не на бумаге а реально вызвать службу гигиены! И акты обработки задним числом не надо присылать», —сообщает пользователь с Дальневосточного проспекта. «Огромные крысиные норы, требуется дератизация. Рядом со входом в стоматологию», — пишет житель из Фрунзенского района.

Также горожане требует зафиксировать крышки теплоузлов, через щели которых грызуны проникают в дома.

«Открыта крышка теплоузла. Никак не зафиксирована, полно щелей, через которые в помещение попадают крысы, там размножаются и идут по дому. В прошлом году было обращение, замок навесили и сняли тут же. Решите проблему и следите, чтобы крышка прохода в теплоузел была закрыта, а крысы не проникали в дом», — требует пользователь с Саперной улицы.

Часть заявителей отмечает, что необходимо заделать крысиный норы, которые часто появляются под крыльцом.

«Крысы возле подъезда, лезут из-под крыльца. Со всех сторон дыры, и норы крысиные. Стрелками отмечены дыры и норы! Срочно требуется заделать. Крысы не боятся людей, сидят прям на крыльце. Гуляют дети, вдруг эти крысы бешеные», — жалуется жительница Невского района Петербурга.

Напомним, что глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Наталия Башкетова 7 апреля подписала постановление о мерах по борьбе с грызунами. Документ обязывает все структуры, от органов власти до жилищных контор и юридических лиц, провести дератизацию на своих территориях. Борьба с крысами продлится до начала лета.