В пятницу по расписанию из Пулково не вылетят 30 рейсов

В аэропорту Пулково утром 17 апреля зафиксированы массовые задержки вылетов. В их числе оказались рейсы авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и других перевозчиков.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, в числе задержанных оказался рейс «Победы» DP 506 в Махачкалу, запланированный на 9:05, задержан. Время вылета перенесено на 10:30. Cамолет под номером SU 007 «Аэрофлота» в Москву с вылетом в 9:45 также задержан. Новое время отправления назначено 11:45.

Борт 5N 507 Smartavia в Мурманск должен был вылететь в 10:00, однако теперь самолет поднимется в воздух в 12:45. Рейс DV 822 авиакомпании SCAT Airlines в Астану задержан до 12:40, посадка пройдет с 12:00 до 12:20 у выхода 54. Вылет самолета D2 517 «Северстали» в Советский перенесен с 12:50 на 13:20.

Рейс DP 517 «Победы» в Волгоград задержан до 15:15. Вечерние рейсы DP 513 в Киров и DP 206 в Москву также вылетят с переносом на 19:30 и 21:15 соответственно.

Кроме того, были отменены вылеты девяти самолетов. Среди них вылет Turkish Airlines TK 406 в Стамбул, рейсы «России» и «Аэрофлота» FV 6808 и SU 6808 в Москву, а также рейс Mahan Airlines W5 1103 в Тегеран.

Напомним, что утром 17 апреля в Ленинградской области отменили режим опасности атаки БПЛА. За ночь количество сбитых беспилотников выросло до 12.