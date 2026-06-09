Ученые из КНР выяснили главную причину использования нейросетей в учебе

Китайские ученые выяснили главную причину использования нейросетей в учебе. Студенты обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) из-за воспринимаемой полезности, а не из-за простоты освоения.

Что исследовали ученые

Группа исследователей из Китая и Ирана под руководством Женью Лю опубликовала в журнале Scientific Reports результаты опроса 637 студентов университетов. Участники имели опыт использования генеративных нейросетей для выполнения учебных заданий.

Ученые хотели определить, какие факторы влияют на интенсивность применения ИИ уже среди активных пользователей, а не на первоначальное решение о внедрении.

Полезность

Самым сильным фактором является воспринимаемая полезность. Студенты активнее используют нейросети, когда видят, что они реально помогают в учебе. Воспринимаемая легкость освоения оказалась не такой важной. Исследователи объяснили это тем, что современные студенты уже обладают достаточной цифровой грамотностью и не испытывают трудностей с интерфейсами.

Доверие к результатам работы ИИ показало прямую связь с частотой использования. Студенты применяют нейросети тем чаще, чем больше полагаются на их ответы при выполнении заданий. Также важную роль играет согласованность с академической этикой. Те учащиеся, которые считают использование ИИ допустимым с точки зрения академической честности, чаще пользуются этими инструментами. Главное условие для таких студентов состоит из двух пунктов. Это раскрытие факта применения нейросети и консультация с преподавателем.

Что не подтвердилось

Гипотезы о модерации не нашли подтверждения. Этика и доверие не усиливали и не ослабляли связь между положительным отношением к искусственному интеллекту и его фактическим использованием.

Авторы предполагают, что эти механизмы и механизмы доверия работают на уровне согласования взглядов. Они не выступают в роли граничных условий. Также воспринимаемая легкость освоения нейросетей не оказала значимого прямого влияния на частоту их использования в рамках данной модели.

Ограничения исследования

Ученые отмечают несколько ограничений. Данные являются самоотчетными и поперечными, то есть собраны в один момент времени. Поэтому исследователи не могут делать выводы о причинно-следственных связях. Кроме того, этический конструкт был ограничен совместимостью с академическими нормами. Этот подход не охватывал весь спектр моральных суждений.