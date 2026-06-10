Петербуржцам рассказали об ограничениях движения из-за «Алых парусов»

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о введении временных ограничений движения транспорта в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса», который состоится 27 июня.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что ограничения будут действовать с 7 июня и продлятся до 7 июля. Запрет остановки транспорта введен на двух участках. С 00:00 8 июня до 23:59 7 июля водителям запретят останавливаться на Биржевой площади у Ростральной колонны. Ограничение касается стороны, обращенной к Дворцовому мосту. С 00:00 15 июня до 23:59 1 июля запрет остановки будет действовать у той же колонны, но со стороны Биржевого моста.

Кратковременные запреты остановки установлены на нескольких улицах. В список вошли Мичуринская улица, набережная Лейтенанта Шмидта, Суворовская площадь и Биржевой проезд.

Запрет стоянки введен в утренние часы 8, 15, 20, 25 и 26 июня. Он затронет набережную Лейтенанта Шмидта, Университетскую набережную и Конюшенную площадь.

Представители транспортного ведомства напомнили, что на Благовещенском мосту запрет будет действовать в несколько временных промежутков. Ограничения введут 11 июня с 20:45 до 21:10. Также движение перекроют 12 июня с 21:10 до 21:30 и 13 июня с 1:45 до 2:45.

Дворцовый мост полностью закроют в ночь с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня. Также мост будет недоступен для движения с 0:30 25 июня до 10:00 26 июня и с 0:40 до 10:00 29 июня.

Троицкий мост перекроют в направлении от Каменноостровского проспекта к Суворовской площади на несколько периодов. Ограничения будут действовать с 20:00 25 июня до 12:00 26 июня. Затем с 19:00 26 июня до 12:00 27 июня. И еще один период с 12:00 27 июня до 18:00 28 июня.

Напомним, что организаторы праздника сохранили строгий закрытый формат мероприятия для обеспечения безопасности участников. Дворцовая площадь и прилегающая Дворцовая набережная на время торжеств превратятся в изолированную зону. Попасть туда можно будет только по специальному именному пригласительному билету.